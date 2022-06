Charmantes Chalet im Altholz-Look

Wir beginnen unseren Rundgang durch das Chalet im Esszimmer. Wie überall in der Einrichtung kam auch bei dem großen Esstisch, den Hockern und der Bank Altholz zum Einsatz, das fachgerecht abgebaut und aufbereitet wurde, um anschließend zu maßangefertigten Chaletmöbeln verarbeitet zu werden. Das Besondere an Einrichtungen aus Altholz? Es ist die Geschichte des Holzes, die diese Möbel so einzigartig und individuell macht. Gebrauchs- und Bearbeitungsspuren sowie die natürliche Witterung lassen sie zu unverwechselbaren Unikaten mit Charakter und Geschichte werden.