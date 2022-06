Vorher-Nachher: Renovierung einer alten Wohnung

Es ist gar nicht so leicht, die Renovierung seiner Wohnung in Angriff zu nehmen. Doch manchmal sind Veränderungen unvermeidlich, beispielsweise wenn Rohre marode werden oder die elektrischen Leitungen den Geist aufgeben. Eine Sanierung muss nun schnellstmöglich stattfinden. Statt sich über den Arbeitsaufwand aufzuregen, die solch Renovierungsarbeiten mit sich bringen, hilft es, sich auf das schöne Endergebnis zu freuen. Für all diejenigen unter euch, die über eine Renovierung nachdenken oder die sich vielleicht gerade in der Mitte einer solchen Arbeit befinden und den Wald vor lauter Schutt und Gerüsten nicht mehr sehen können, haben wir das folgende Projekt. Eine alte Wohnung wurde komplett renoviert und das Ergebnis ist wirklich verblüffend. Man sieht: dranbleiben lohnt sich!