Ein Haus am See muss nicht immer aus Holz gefertigt sein. Ein wunderbar kontrastreiches Beispiel dafür ist – das ist O HOUSE in Luzern. Direkt am Vierwaldstätter See gelegen, ist das weiße Haus mit den kreisrunden Öffnungen in der Fassade ein außergewöhnlicher Blickfang. Um die Ecken der ausgefallenen Fassade zu gestalten, wurden speziell vorgefertigte Betonteile verwendet. Durch die ungewöhnliche Anordnung der Öffnungen wirkt die Geschossigkeit des Gebäudes nicht eindeutig.

Auch im Innenraum wird der moderne Stil des Schweizer Hauses fortgesetzt: Helle Farben, klare Linien und die Verwendung von Glas bestimmen den Charakter der Räumlichkeiten. Und wer ungerne im See baden möchte, der kann seine Rundem in dem 25 langen Schwimmbecken drehen, das teilweise in den Innenraum hineinragt.