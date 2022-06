Energieeffiziente Wohnanlage in Hennef

Ein weiteres Highlight sind die Loggien, die zur Straße hin als Schalldämmer dienen und gleichzeitig einzigartige Ausblicke bieten. Im geschlossenen Zustand erreicht das System eine Schallreduzierung von 21 Dezibel. Die Bewohner sitzen im Inneren geschützt vor den Abgasen und dem Lärm des Verkehrs und genießen den lichtdurchfluteten und transparenten Raum. Durch die rahmenlose Verglasung ist außerdem ein hoher Lichteinfall in den dahinter liegenden Räumen gewährleistet, sodass die ganze Wohnung vom verglasten Anbau profitiert. Neben dem Schallschutz bietet diese Lösung bei kaltem Wetter außerdem einen effektiven Wärmepuffer, der die Heizkosten reduziert. In den warmen Monaten hingegen lassen sich die Schiebe-Dreh-Systeme über ihre gesamte Breite öffnen, so dass sich der Freiraumcharakter vollständig entfalten kann.