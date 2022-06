Vorher-Nachher: Von einem Zweifamilienhaus zu einem Einfamilienhaus in Bleicherode, Thüringen

Nach der Sanierung präsentiert sich das Haus in einem frischen und neuen Gewand. Einiges hat sich getan: Das Dach wurde erneuert und die glänzenden schwarzen Ziegel wirken sich nun edel auf die Optik des gesamten Einfamilienhauses aus. Das Hauptgebäude erhielt einen frischen Anstrich in Mintgrün, das den kühlen Ton des Daches unterstreicht. Größere Fensteröffnungen versprechen mehr Helligkeit im Inneren des Hauses und lockern die Gestalt der Fassade enorm auf. Das Farbkonzept wird durch die Rollorahmen aufgegriffen, die sich ebenso wie die Dachziegel in Schwarz präsentieren. Eine Terrasse aus Holz grenzt an die bodentiefen Türen an und verspricht einen Raum im Außenbereich. Zur linken Seite des Hauses setzt sich zum einen durch die Ausschiebung und zum anderen durch die Verwendung von horizontal angebrachten Holzlatten der bestehende Anbau in den Vordergrund.

Weitere Anregungen zur Fassadengestaltung mit Holz findet ihr in dem Ideenbuch: Schöne Holzhäuser