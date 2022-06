Sanierung und Erweiterung einer Doppelhaushälfte in München

Heute nehmen wir euch mit nach München. Denn hier, genauer gesagt in Untergiesing, steht eine Doppelhaushälfte aus den 1970er Jahren, die dringend eine Veränderung nötig hatte. Die Käufer der Immobilie wollten das relativ kleinteilig organisierte Haus großzügig gestalten und mehr Fläche für den Wohnbereich erhalten. Gleichzeitig sollten im Rahmen der Möglichkeiten energetische Verbesserungen erzielt werden. Dafür wurde 2013 das Münchner Planungsbüro Schilling angeheuert, das sich seit seiner Gründung 2002 auf energiesparendes und gesundes Bauen spezialisiert hat. Auch wenn das Baurecht eine Erweiterung der Gebäudeaußenmaße eigentlich nicht erlaubte, war es mit einiger Beharrlichkeit doch möglich, eine bestehende Garage zur Wohnfläche hinzuzugewinnen und den ursprünglichen Carport in eine Garage umzubauen. Der auf diese Weise genehmigte Anbau wurde zeitsparend in Holzbauweise errichtet und hebt sich bewusst in seiner Gestaltung vom äußerlich weitgehend unveränderten Bestand ab. Innen wurde der Bestand bis auf den Rohbau zurückversetzt und mit großzügigerem und verändertem Grundriss neu aufgebaut. Im Zuge der Erweiterung wurde der Dachboden ebenfalls ausgebaut. So konnte erreicht werden, dass die Ausstattung nun weitestgehend Neubauqualität besitzt. Wir zeigen euch in der folgenden Fotostrecke, was sich genau im Zuge der Sanierung und der Erweiterung der Doppelhaushälfte getan hat.