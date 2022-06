Outdoor-Küche: Kochen unter freiem Himmel

Jetzt im Januar scheint er noch unendlich weit weg zu sein, aber eines steht fest: Der nächste Sommer kommt bestimmt! Und damit ihr dann gut vorbereitet seid und ihn in vollen Zügen genießen könnt, haben wir euch heute schon mal die heißesten Infos und jede Menge Inspiration zum Thema Outdoor-Küche mitgebracht. Grillen war gestern. Wer etwas auf sich hält und das nötige Kleingeld übrig hat, schmeißt nächsten Sommer nicht den Kugelgrill an, sondern stellt sich eine komplette Küche in den Garten. Denn wie so vieles anderes macht auch Kochen unter freiem Himmel einfach am meisten Spaß.