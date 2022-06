Black is Beautiful: Schwarze Wohnaccessoires

Die Farbe Schwarz verleiht unserer Einrichtung Eleganz und Stil. Sie ist pur, zeitlos, klar und kann auf viele verschiedene Arten interpretiert werden – klassisch ebenso wie modern, puristisch genauso wie romantisch. Doch so effektvoll die dunkle Farbe beim Einrichten auch sein kann - sie ist dennoch mit Vorsicht zu genießen. Wie man Schwarz zuhause effektiv und stilvoll in Szene setzt, haben wir euch bereits in unserem Ideenbuch Schwarze Dekoration – 5 Interior Design Mythen gezeigt. Heute haben wir einige stylishe schwarze Wohnaccessoires mitgebracht, mit denen ihr in eurem Zuhause ganz einfach einzelne Akzente setzen und das Ambiente im Handumdrehen aufwerten könnt.