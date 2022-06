So gerne wir alle hin und wieder beim großen schwedischen Möbelhaus einkaufen oder uns an angesagten Trends orientieren – irgendwann wird das, was jeder hat, ziemlich langweilig. Dann müssen originellere Ideen her. Wir haben euch heute einige kreative Wohnideen mitgebracht, die erfrischend anders und garantiert nicht an jeder Ecke zu finden sind. Von alternativen Wohnstätten über witzige Produkte für eure vier Wände bis hin zu coolen Do It Yourself Projekten, mit denen ihr selbst kreativ werden könnt – die folgenden Wohnideen machen jede Menge Spaß.