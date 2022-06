Gläsernes Bauernhaus von MVRDV in Schijndel

In der Nacht wird das Gebäude von innen beleuchtet und so zu einem Denkmal für die Bauernhäuser der Region. Die aufgedruckten Bilder der Glasfassade folgen einer speziellen Symbolik. Das Dekor zeigt an den vertikalen Flächen eine Backsteinfassade. Die Schrägen der Dachfläche weisen eine Ziegelstruktur mit einer natürlichen Patina auf. Die Optik soll demnach nicht neu erscheinen, sondern durchaus einen künstlichen Alterungsprozess darstellen. Das aufgedruckte Scheunentor ist ganze vier Meter hoch. Betrachtet ein Erwachsener das Gebäude, so wird dieser in die Perspektive eines Kleinkindes zurückversetzt. Um diesen Effekt noch zu verstärken, befinden sich neben dem Gebäude ein Tisch und eine Schaukel, eine Art überdimensionaler Bauernhausgarten. Diese lösen auch bei Erwachsenen nostalgische Gefühle aus.