Interior Designer Christian Speier im Interview

Wolfgang Joop ist mein großes Idol in der Modebranche. Seit ich 14 Jahre alt war, beeindruckte mich seine Arbeitsweise. Denn Wolfgang Joop ist viel mehr als “nur” ein Designer, er ist ein Künstler. Dieser Gedanke an die Verbindung von Kunst und Design ließ mich nie los und so kam es dann auch, dass ich 2010 beschloss, – nach Kommunikations- und Interior Design – auch noch Modedesign zu studieren. Anschließend ging für mich sogar ein Traum in Erfüllung: Ich arbeitete drei Monate an der Seite von Wolfgang Joop bei seiner Modelinie “Wunderkind”.

Was Designer für Inneneinrichtungen betrifft, ist zweifellos Philippe Starck ein Vorbild für mich. So wie ich, designt auch er Gegenstände für die verschiedensten Bereiche und ist dabei immer auch eigenständig kreativ und innovativ. Besonders bewundere ich sein Talent, die Moderne und die Renaissance stilsicher miteinander zu vereinen.