Umbau: Ein Keller wird zum Wellnessbad

Kaum zu glauben, aber aus dem Keller wurde tatsächlich ein stylishes Badezimmer mit allen modernen Annehmlichkeiten! Was zuallererst ins Auge fällt, ist die neue Wandverkleidung aus Naturstein, die das Aussehen des Raumes völlig verändert. Davor siedelt sich die großzügige Badewanne an, die ebenfalls eine Hülle aus Naturstein erhielt. In die Wand eingelassene LEDs sorgen für eine angenehme Lichtstimmung und für zusätzliche Helligkeit in dem ehemaligen Kellerraum.