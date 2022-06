Das Bad modern einrichten

Bei einem modernen Bad sind die Waschtische meist an der Wand montiert. Das sorgt für einen eleganten, schwebenden Effekt. Auch dieser Waschtisch wurde an der Wand befestigt und präsentiert sich kontrastreich zur ansonsten blütenweißen Inneneinrichtung. Um den minimalistischen Stil des Bades noch stärker hervorzuheben, wurden keine Griffe an das Schränkchen unterhalb der Waschbasins angebracht. Besonders schön: Alle Elemente des Bades folgen derselben Formgebung, was sehr harmonisch und klar wirkt.