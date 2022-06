Beleuchtung im Fokus: Originelle Lichtobjekte

Eine Betonlampe? An einem Kabel? An der Decke? Hält das? Ja, es hält! Unsere Experten von Beton Cube fertigen für ihre Kunden individuelle Lampen aus Beton. Durch eine spezielle Rezeptur wiegen die originellen Lichtobjekte allerdings nicht viel und werden so zur federleichten Bereicherung in jedem Raum. Die Leuchten, wie die Beton Cube Lampe Goldstück, sind eine grandiose Kombination aus kühlem Material, klarer Formgebung und seidenweichen Lichteffekten.