10 Schlafzimmer mit ordentlich Farbe

Ok, wer in seinem Schlafzimmer wirklich nur schläft, den kümmert die richtige Farbwahl wohl herzlich wenig. Aber mal Hand aufs Herz – wer tut das schon? Man denke nur an abendliches Lesevergnügen, Sonntagsfrühstück im Bett, nachmittägliches Entspannen, akribische Outfitsuche oder auch eifriges Arbeiten, wenn der Schreibtisch im Schlafzimmer steht. All diese Akti- und Passivitäten machen in einem schön gestalteten Raum in der Wunschfarbe doch viel mehr Spaß! Wir haben für euch 10 tolle Ideen zusammengestellt, wie man für ordentlich Farbe im Schlafzimmer sorgen kann.