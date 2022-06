Wie kann ich eine weiße Küche am besten einrichten?

Hinsichtlich der Kücheneinrichtung sind in der Vergangenheit die Ansprüche deutlich gestiegen. Während früher eine Küche ausschließlich dem Kochen diente, wird in der heutigen Zeit von der Küche eine Räumlichkeit mit sozialem Charakter verkörpert. Obwohl ein attraktives Wohnzimmer vorhanden ist, finden Unterhaltungen mit Freunden und Bekannten oftmals in der Küche statt. Dementsprechend sind auch die Erwartungen an die Kücheneinrichtung. Eine einfache Küchenzeile ist in der heutigen Zeit nicht mehr ausreichend und wird in den meisten Fällen als langweilig betrachtet. Natürlich ist die Küchenplanung nicht nur vom Budget abhängig, sondern auch die örtlichen Gegebenheiten sind für die Gestaltung der Küche ausschlaggebend. Wenn ihr ausreichend Fantasie besitzt, könnt ihr jedoch aus jeder Küche etwas Ausgefallenes kreieren. Doch zunächst solltet ihr, unter Berücksichtigung aller räumlichen Faktoren, die Farben für Wände, Boden, Möbel und eventuell Zimmerdecke bestimmen.

Hinsichtlich der Wände könnt ihr etwas mutiger sein, da diese jederzeit wieder gestrichen werden können. Zwar können Küchenfronten auch schnell ausgetauscht werden, allerdings ist dies meistens mit einem nicht ganz unerheblichen wirtschaftlichen Aufwand verbunden. Danach solltet ihr die Farben für eure Möbel wählen und festlegen, welche Oberfläche euer Mobiliar besitzen soll. Auch hier stehen zahlreiche Varianten zur Auswahl. Beachtet bei der Farbwahl besonders die Größe der Küche und über wieviel Tageslicht eure Küche verfügt. Während weiße Küchen den Raum optisch vergrößern und mit Licht bereichern, verhält sich dies bei dunklen Küchen umgekehrt. Dies ist jedoch auch nur bedingt zutreffend, da beispielsweise schwarze Küchen von größeren Räumen sehr gut verkraftet werden können. Aber auch hier geht die Farbwahl zu Lasten der Helligkeit. Lasst euch in Ruhe inspirieren und entscheidet dann, wie eure Küche schließlich realisiert werden soll.