So wohnt man stilvoll unterm Dach

Eine Dachgeschosswohnung einzurichten, ist nicht immer ganz einfach, denn die Herausforderung liegt dabei darin, die Dachschrägen in die Innenraumgestaltung zu integrieren und so eine optimale Raumausnutzung zu erzielen, ohne in Sachen Style und Optik Abstriche machen zu müssen. Die Bewohner dieser schicken Penthousewohnung in Wien beauftragten die erfahrenen Innenarchitekten von HS Raumkonzept mit der Aufgabe, ihr charmantes Zuhause neu zu gestalten. Dabei sollte der einzigartige Charakter der Dachgeschosswohnung hervorgehoben und Schlichtes mit Edlem in funktioneller Form verbunden werden. Wir zeigen euch das beeindruckende Ergebnis.