Vorher-Nachher: Familienfreundliches Holzhaus in Turmberg

Es war einmal vor langer Zeit ein idyllisches Dorf in der Nähe des Turmbergs. Hier stand auf einem hohen Berg eine Villa. Nur leider wurde diese im Laufe der vielen, vielen Jahre immer älter und unansehnlicher. Im Jahr 2011 nahm sich das Architekturbüro nagel + braunagel dem traurigen Gebäude an und verwandelte es in eine wahre Perle für Familien.

Ein Leben in der Gemeinschaft mit ausreichend Privatsphäre sowie eine naturbezogene Lebensweise prägen den neuen Charakter der Anlage. Kindergeschrei ist hier dringend erwünscht!