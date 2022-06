Wie du mit Holz deine vier Wände verschönern kannst

Wer in seinen eigenen vier Wänden lediglich kleine Akzente aus Holz setzen möchte, sollte sich mit der Vielfalt der sich auf dem Markt befindlichen Accessoires in Bezug auf Holz in allen Variationen auseinander setzen. Hier zeigt sich, wie viele unterschiedliche Kombinationen in der heutigen Zeit möglich sind bzw. dass nahezu alle Gegenstände des Alltags problemlos aus Holz gefertigt werden können, ohne an Funktionalität einzubüßen. Besonders beliebt sind in diesem Zusammenhang die Accessoires, die allein durch ihre individuelle Form an das ursprüngliche Material erinnern. Zeitungsständer bieten sich daher perfekt an, um mit Hilfe des passenden Designs und der jeweiligen Form gekonnt in Szene gesetzt zu werden. Die Accessoires eignen sich somit hervorragend, wenn es darum geht, vorhandene Decken oder Wände aus Holz zu komplettieren und den Stil der allgemeinen Einrichtung gekonnt aufzufangen. Weitere Deko- und Accessoire-Ideen zum Thema Holz findet ihr unter anderem hier!