10 klassisch-moderne Küchen

Diese traumhafte Küche kann man sich sowohl in einem alten Bauernhaus als auch in einem angesagten Loft vorstellen – so gekonnt wurden hier Tradition und Moderne gemixt. Der dunkle Holzboden wirkt überaus edel und die mittig platzierte Insel wird von Lichtern umspielt. Die zart grünen Schränke und das tiefe Creme an der Wand sorgen für luftig-leichte Farbakzente.