Vom 60er-Jahre-Haus zum modernen Wohntraum

Im niederösterreichischen Perchtoldsdorf erwarb eine fünfköpfige Familie ein Siedlungshaus aus den 60er Jahren in perfekter Lage am Waldrand und trotzdem stadtnah. Das Haus selbst hatte allerdings einige Verbesserungen nötig, war nicht mehr im besten Zustand, zu klein für die Familie und entsprach auch nicht deren Vorstellungen von modernem Wohnkomfort. Unsere Experten von mangold[architektur] nahmen sich der Sache an und holten das alte Haus behutsam ins Hier und Jetzt, ohne den besonderen Charme und die Geschichte der Architektur aufzugeben. Hier kommen die Vorher- und Nachher-Fotos zum Projekt.