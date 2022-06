6 Tipps, die dein Bad größer wirken lassen

Ein Tageslichtbad in einem kleinen Badezimmer ist Gold wert, wenn es darum geht, einen Raum mit einer angenehmen Lichtgebung zu fluten. Vor allem die Bäder mit großen Fenstern sind in diesem Zusammenhang sehr beliebt. Damit euch die Nachbarschaft jedoch nicht beim Morgen- oder Abendritual beobachten kann, solltet ihr immer für einen ausreichend großen Sichtschutz sorgen, den ihr bei Bedarf öffnen bzw. schließen könnt. Somit ist es allein euch überlassen, wie viel Tageslicht ihr nutzen möchtet. Auch bei der Wahl der Farben des Sichtschutzes stehen euch alle Möglichkeiten offen! Jalousien, Vorhänge und Co. werden in der heutigen Zeit in zahlreichen Variationen hergestellt und lassen sich hervorragend an den eigenen Geschmack und eine bestehende Einrichtung anpassen. Wer sich in seinem Bad für die Nutzung der natürlichen Lichtquelle entscheidet, und in diesem Zusammenhang ein vergleichsweise großes Fenster nutzt, sollte auch über die Installation von Holzrahmen nachdenken. Diese verleihen dem Raum nicht nur eine natürliche und gemütliche Optik, sondern erweisen sich im Alltag als idealer Lärmschutz und Wärmedämmer. Holt euch hier noch weitere Inspirationen und schaut euch an, was alles möglich ist!