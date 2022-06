Von der tristen Standardwohnung zum stylishen Zuhause

Wir wissen, dass euch unsere Vorher-Nachher-Rubrik ganz besonders gefällt. Daher halten wir ein weiteres, spannendes Projekt für euch auch in diesem Artikel bereit. Dabei verlassen wir die europäischen Länder und machen uns auf nach Südkorea, genauer gesagt in die Stadt mit dem klangvollen Namen Seongsu-dong gu. Hier besuchen wir eine 108 Quadratmeter große Wohnung, die sich in einem Mietshaus befindet und vor der Renovierung im Schnitt wie jede andere Wohneinheit aussah. Das ist nicht nur langweilig, auch beim Anblick der trostlos wirkenden Einrichtung kommt wenig Freude auf. Doch dank der Innenarchitekten und Polsterer von Studio Notes wurde die Wohnung in ein modernes und einladendes Ambiente getaucht. Seht selbst!