Top 5: Häuser der Extraklasse

Unser Publikumsliebling diese Woche war ein Projekt, hinter dem sich viel mehr verbirgt als zuerst erwartet. Denn was auf den ersten Blick aussieht wie eine Luxusvilla ist tatsächlich ein Mehrfamilienhaus. Durch eine geschickte Fassade wird ein extrem einheitlicher Look erzielt. Warum die Rückseite des Gebäudes völlig anders gestaltet wurde und was das Gebäude in Himmelfeld, Montabaur noch besonders macht, könnt ihr hier nachlesen: homify 360°: Exklusives Mehrfamilienhaus.