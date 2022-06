Woran du beim Einrichten des Kinderzimmers denken solltest

In Bezug auf die Wahl der Wandfarben habt ihr in der heutigen Zeit die freie Auswahl. Klassische Kinderzimmer erstrahlen schon lange nicht mehr ausschließlich in Babyblau oder Rosa, sondern sind im Laufe der letzten Jahre deutlich vielfältiger geworden. Blümchentapeten sind hier ebenso keine Seltenheit mehr wie eine komplett weiße Wand, die mit Postern und Bildern verschönert wird. Eltern profitieren heute besonders von dem Vorteil, dass viele Farben so hergestellt werden, dass sie eine besonders hohe Resistenz gegenüber Schmutz vorweisen können. Diese Eigenschaft erweist sich natürlich –gerade bei Schulkindern, die ihr Kinderzimmer gerne in einen Abenteuerspielplatz verwandeln- als hilfreiche Alternative zur klassischen Tapete. Wer seinen Kindern maximalen Freiraum in Bezug auf das Design im Kinderzimmer gewähren möchte, sollte zudem über das Anbringen einer Tafelschicht auf einer der Wände nachdenken. Diese lässt sich einfach ankleben, rückstandslos entfernen und bietet den Kids die perfekte Grundlage für fantasievolle Malaktionen. In Kombination mit einer neutralen Wandfarbe fördert ihr nicht nur die Fantasie eures Kindes, sondern könnt dessen künstlerische Entwicklung ganz nebenbei mitverfolgen. Malen war nie spannender!