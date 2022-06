Eine Maisonette-Wohnung wird optimiert

Was tun, wenn man eine Wohnung verkaufen möchte, sich aber einfach keine ernsthaften Interessenten finden? Man zieht professionelle Home Staging Experten zu Rate und lässt die Immobilie von ihnen entsprechend optimieren und herausputzen. Das zum Verkauf stehende Objekt wird also durch eine ansprechende Möblierung, ausgewählte Accessoires, frische Farbe und stimmungsvolles Licht perfekt in Szene gesetzt, um so eine möglichst große Anzahl von Interessenten anzusprechen und anzuziehen. So haben es auch unsere Hamburger Experten von Optimmo Home Staging mit dieser tollen 3,5-Zimmer-Maisonette-Wohnung gemacht, die über ein halbes Jahr zum Verkauf stand und einfach keinen neuen Besitzer fand. Erst durch die professionelle Home Staging Arbeit wurde sie wachgeküsst und so innerhalb von nur drei Wochen verkauft.