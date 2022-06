homify 360°: Villa Can Baba auf Ibiza

Dank des angenehmen Klimas spielt sich das Leben auf Ibiza zum großen Teil unter freiem Himmel ab. Dementsprechend ist auch das Wohnkonzept der Villa Can Baba auf diesen Lebensstil ausgelegt. In der komfortablen Chill-out-Zone mit Baldachin lassen sich auch die heißesten Sommertage angenehm und entspannt verbringen. In ein paar Schritten ist man im Pool und kann ganz nebenbei noch den herrlichen Blick auf die umliegende, unberührte Natur auf sich wirken lassen. Wem nach einem entspannten Sonnenbad ist, der lässt sich auf einer der schicken Liegen nieder und zum Essen trifft man sich auf der überdachten Terrasse rechts im Bild. Das Leben kann so schön sein!