Verwaltungsgebäude Bayernland Immobilien: Laptop trifft Lederhose

Die Pole ‘Tradition und Moderne’ oder auch ‘Lederhose und Laptop’, verschränken sich also sowohl als Gebäude als auch in der weiteren szenischen Raumgestaltung und bilden so ein spannendes Raumgefüge, das sich an einigen Stellen auch ein Augenzwinkern leistet. So finden sich in beiden Gebäuden auch vereinzelte Details und Akzente, die man eigentlich eher im anderen Designkonzept vermuten würde, wie zum Beispiel der moderne Empfangstresen hier im Bild oder die stylishe Sitzgruppe auf dem ersten Foto, die auf den ersten Blick nicht so recht in das rustikale Bauernhausambiente passen wollen, aber gerade dadurch mit einem Augenzwinkern deutlich machen, wie untrennbar hier Tradition und Innovation miteinander verbunden sind.