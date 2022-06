7 kreative Ideen für deine Küchenwand

In Küchen, in denen leidenschaftlich gekocht wird, fliegen auch mal die (Parmesan-)Späne. Ohne Spritzer, Kleckse und Co. geht es eben nicht – es sei denn, man wirft nur schnell die Tiefkühlpizza in den Ofen. Wer seine Wand beim Kochen vor Fett- und Wasserspritzern schützen will, ist also mit einem Spritzschutz gut bedient. Und warum dabei nicht gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und auch in Sachen Optik ein bisschen Schwung in die Küche bringen? So bleibt die Wand sauber und sieht noch dazu richtig klasse aus.