Wohnhaus mit tropischem Flair

Stehen hier ein oder zwei Betten? Auf dem ersten Blick ist dies gar nicht so eindeutig zu erkennen. Für die optische Täuschung sorgt der verspiegelte Kleiderschrank, der die Ausstattung des Innenraumes widerspiegelt. Tatsächlich ist dieses Zimmer nur für eines der Kinder der Familie vorgesehen. Töne in Weiß und Hellrosé tauchen den Raum in eine helle und freundliche Atmosphäre ein, pinkes Spielzeug und Disney-Filme runden das Prinzessinnen-Zimmer ab.