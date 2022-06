homify 360°: Ein Haus in den Pyrenäen

Dass es in den Bergen nicht nur urige Holzhäuser und Almhütten gibt, beweisen unsere Experten Cadaval & Sola-Morales, die in den Pyrenäen ein ganz besonderes Haus erschaffen haben, das sich seiner Umgebung perfekt anpasst und dabei modernstes Design, High Tech und komfortablen Luxus in sich vereint. Das offene, großzügige Wohnkonzept lässt die Bewohner des Hauses am Leben und dem atemberaubenden Gebirgspanorama um sich herum teilhaben und behütet sie gleichzeitig zuverlässig vor dem rauen Pyrenäenklima.