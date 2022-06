Der Wohnungstraum für Mädchen in Brüssel

Speisen wird in dieser Kulisse zu einem wahren Vergnügen. Der langgezogene Raum besticht durch seine enorme Deckenhöhe von über vier Metern. Verspielte Stuckelemente sowie die Vertäfelung der Wände versprühen fabelhaftes Altbauflair. Ein großzügiger Kamin in hellen Beigefarben verströmt ein erhabenes Ambiente. Über dem Kamin steht ein großer rechteckiger Spiegel, der den Raum künstlich vergrößert. Designklassiker, die die Essensrunde markieren, stellen ein Bindeglied zur Gegenwart her. Der dunkel glänzende Teppich sorgt für Gemütlichkeit und einen farblichen Kontrast. Die künstliche Beleuchtung tritt durch das puristische Design in den Hintergrund.