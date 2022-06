Die Zeiten, als in jedem Bad so ziemlich das gleiche 08/15-Waschbecken ohne jeglichen ästhetischen Anspruch zu finden war, das einfach nur seinen Zweck zu erfüllen hatte, sind längst vorbei. Heutzutage wollen wir uns nicht nur komfortabel die Zähne putzen oder die Hände waschen, sondern auch etwas fürs Auge haben. Stylishe Designs und ungewöhnliche Materialien haben das klassisch konkave Porzellan-Becken in langweiligem Weiß längst überholt. Hier kommen sechs ausgefallene Waschbecken, die garantiert zum absoluten Highlight in jedem Badezimmer werden.