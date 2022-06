Wenn es um Fensterdekoration geht, gibt es die verschiedensten Optionen. Von Jalousien, Rollos und Gardinen über ausgefallene Fensterrahmen und Buntglas bis hin zu speziellen Fensterstickern. Erlaubt ist also, was gefällt. Damit auch ihr die für euch passende Fensterdekoration findet, haben wir einige der schönsten Inspirationen gesammelt und in diesem Ideenbuch vereint. Außerdem geben wir euch Tipps rund um die Fensterpflege und verraten euch alle Tricks für eine einzigartige Dekoration.