Mit diesen Tricks wirkt eine kleine Wohnung größer

Die Wände in der Küche werden als Stauraum genutzt. Jede Ecke wird mit Regalen und Schränken ausgestattet und auf unnötige Dekorationselemente wird verzichtet.

So wie nahezu alle Möbel in der Wohnung, ist auch der Esstisch mit Bedacht ausgewählt: Er kann er zusammengeklappt und an die Wand gestellt werden.