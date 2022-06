Gesetzesänderungen ab 2015 für Hausbesitzer und Mieter

Wer kennt das nicht: An unserem Arbeitsplatz ist die Kaffeemaschine zweifelsohne das Gerät, das tagtäglich am meisten in Betrieb ist. Und genau an dieser Stelle wird nun angesetzt, um Energie zu sparen. Ab Januar 2015 dürfen nämlich nur noch Kaffeemaschinen mit einer Abschaltautomatik vertrieben werden. Die Zeiten, nach denen sich die Maschine ausschalten soll, sind unterschiedlich: Eine Filterkaffeemaschine mit Glaskanne soll nicht länger als 40 Minuten in Betrieb bleiben, während Pad- und Kapselmaschinen nach dem letzten Brühvorgang noch 30 Minuten im Stand-by verharren können.

