Hausbar einrichten: Die Grundausstattung

Der Sommer rückt näher und mit ihm steigt unsere Lust auf eiskalte Cocktails und gut gemixte Longdrinks. Wer diese im eigenen Garten oder auf dem eigenen Balkon genießen und Freunde auf eine sommerliche Cocktailparty einladen möchte, ist mit einer gut gefüllten Hausbar gut beraten. Wir haben euch hier bereits einige Beispiele für unterschiedliche Hausbars gezeigt. Heute wollen wir sie befüllen. Die gute Nachricht: Man muss nicht die zehnseitige Karte der Profi-Cocktailbar abdecken können, um seine Gäste mit all ihren Lieblings-Getränken zu verwöhnen. Mit der folgenden Auswahl an Zutaten und Accessoires können wir unseren Freunden weit mehr Drinks anbieten, als sie an einem Abend trinken werden.