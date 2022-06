Vintage Deko für Nostalgiker

Vintage Deko steht bereits seit Längerem hoch im Kurs bei professionellen Inneneinrichtern und Hobby-Möbelrückern. Alles, was alt ist, aus längst vergangenen Zeiten stammt und in uns nostalgische Gefühle weckt, erobert unsere Herzen im Sturm. Warum? Ganz einfach: Vintage – das bedeutet Echtheit, gelebte Geschichte und eine Abkehr vom Hochglanz-Perfektionismus unserer Zeit. Einen Überblick zum Trendthema Vintage und einige coole Vintage-Möbel haben wir euch hier bei homify bereits vorgestellt. Heute widmen wir uns dem Thema Vintage Deko und haben euch einiges an Inspiration von unseren Experten mitgebracht.