Top 5 der Woche: Wahre Wohnträume

Guten Morgen! Bei dem Regen heute verpasst ihr draußen nichts, da könnt ihr ganz in Ruhe mal ein wenig stöbern – wie wäre es zum Beispiel mit unseren Top 5 der Woche? Passend zum nass-kalten Schmuddelwetter interessierten euch diese Woche vor allem gemütliche Wohnzimmer. Denn kaum irgendwo kuschelt es sich besser als auf dem Sofa mit einer flauschigen Decke. Alle Highlights der vergangenen sieben Tage sind überzeugende Prachtexemplare von Wohnzimmern und regen euch bestimmt zu der ein oder anderen Gestaltungsidee an. Die Füßen stecken in warmen Socken, die Tasse Tee steht bereit? Dann geht es los!