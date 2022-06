Hotel Binder: Zimmer im Upcycling Design

Als staatenloser Gestrandeter am Flughafen von New York City hängt Tom Hanks alias Victor Navorski in Terminal zwischen zwei Welten fest. Weder kann er in die vermeintlich grenzenlose Freiheit der Vereinigten Staaten, noch zurück in seine durch einen Staatsstreich destabilisierte Heimat. Doch anstatt zu verzweifeln, macht er das Beste aus der Situation und nützt das, was ihm zur Verfügung steht. Ähnlich ist der Ansatz beim Upcycling: nutzen, was einem zur Verfügung steht, um etwas Besseres daraus zu machen. Hier wird ein Plastikwarnschild zur Decken- und die Überwachungskamera zur Nachttischlampe, ein Flugzeugsitz zum bequemen Sessel und ein Stück Anzeigentafel dient als Ablage.