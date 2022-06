6 Bilder von einem Traumhaus, in dem wir alle gerne wohnen würden

An einzelnen prägnanten Stellen wurden in die Holzfugen der Fassade horizontale Metallstreifen eingelegt, um wichtige Fenster zu betonen. Bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen entstehen dadurch raffinierte Schattenwirkungen, welche diese Fassadenflächen herausheben und die an sich klassisch gehaltene Verkleidung aufwerten.