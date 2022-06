homify 360°: Mandarin Oriental Villa in Bodrum

Das Mandarin Oriental Hotel in Bodrum ist ein Luxushotel der Extraklasse und verspricht Erholung und Entspannung in ruhiger Umgebung und in einer gekonnten Verschmelzung aus Luxus, Komfort und Leichtigkeit - Traumpanorama und Privatstrand inklusive. Neben wunderschönen Standardzimmern und -suiten kann man sich hier unter anderem auch in die Mandarin Oriental Villa einmieten, die mit vier Schlaf- und sechs Badezimmern jede Menge Platz, exklusiven Komfort und eine ungestörte Privatsphäre bietet. Kommt mit auf einen Rundgang durch dieses luxuriöse Urlaubsdomizil, das von unseren Experten von H2C Interior Design in Szene gesetzt wurde.