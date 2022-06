Wohnen unter dem Dach

Dachfenster haben den Vorteil, dass sie jede Menge Licht und Luft in die vier Wände bringen. Das ist bei einer Dachwohnung das A und O, damit man sich in ihr nicht eingeengt fühlt. Die Devise lautet also: Je mehr Fenster, desto besser. Und auch bei der Größe sollte man ruhig klotzen statt kleckern. Eine lichtdurchflutete Dachwohnung wirkt gleich viel größer und frischer. Dabei aber unbedingt an Rollos und Sonnenschutz denken, denn sonst wird das Zuhause unterm Dach im Sommer ganz schnell zur Sauna.