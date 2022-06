Traumhafte Finca auf Mallorca

Der Herbst hat Deutschland voll im Griff und das nasskalte Wetter lässt so manchen von uns sehnsüchtig vom Urlaub im sonnigen Süden träumen. Wenn ihr also gerade dabei seid, die nächsten Ferien zu planen, haben wir heute ein wenig Inspiration für euch. Wie wäre es mit Mallorca? Keine Angst, damit meinen wir nicht Eimersaufen am Ballermann oder eine Woche in einer Bettenburg in El Arenal. Wir haben euch stattdessen eine Finca mitgebracht, die in ruhiger Lage zum Entspannen und Relaxen mit Freunden oder der Familie einlädt und den perfekten Mix aus rustikal und stylish, tradionell und modern, puristisch und luxuriös darstellt. Neugierig geworden? Dann lasst euch von den folgenden Bildern überzeugen. Sie stammen von unseren Stuttgarter Fotografenexperten HellwigStudios und lassen uns den deutschen Schmuddelherbst für eine Weile vergessen.