Schöne Ideen für ein modernes Badezimmer

Fliesen, wenn auch in begrenzter Anzahl, gehören für die meisten Menschen zu den „Must haves“ im Badezimmer. Aufgrund ihrer glatten Oberfläche lassen sie sich hervorragend reinigen und stellen auch in Bezug auf den Pflegeaufwand keine überdurchschnittlich hohen Ansprüche. Während in den 70er Jahren die typisch türkisen Fliesen als das Maß aller Dinge galten und im Laufe der 90er Jahre vom klassischen Weiß abgelöst wurden, stehen den Nutzern in der heutigen Zeit alle Türen offen, wenn es um eine geschmackvolle und kreative Auswahl der Fliesen geht. Standards existieren, sowohl in Bezug auf die Größe als auch auf die gewählte Farbnuance, nicht mehr. Ein modernes Bad zeichnet sich in diesem Zusammenhang vor allem durch ein nicht zu verkennendes Maß an Abwechslung aus. Diese wirkt im Rahmen der Gestaltung der Dusche besonders ansprechend. Hier ist es durchaus erlaubt, Mut zur Farbe zu beweisen und den Nassbereich auch in farblicher bzw. designtechnischer Hinsicht vom Rest des Raumes abzugrenzen. Lasst euch von unseren Experten inspirieren und sucht euch eure Lieblingsfliesen aus einer großen Auswahl an unterschiedlichen Designs!