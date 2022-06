So leicht kannst du deinen Balkon winterfest machen

Da man seine Balkonmöbel im Winter ohnehin nicht nutzen wird, kann man sie auch genauso gut schonen. Um Möbel aus Holz oder Kunststoff erhält man im Fachhandel Pflegemittel, welche man für den Herbst einsetzen und so das Material vor Witterungseinflüssen schützen kann.

Was man mindestens für seine Balkonmöbel tun sollte, ist sie mit einer Abdeckung aus wasserdichtem Kunststoff zu bedecken, damit sie vor Regen und Schnee geschützt sind. Es soll vor allem kein Wasser in die Ritzen gelangen und diese so bei Frost so sprengen. Dabei darf die Folie nicht luftdicht abschließen, weil es darunter sonst zur Schimmelbildung kommt. Den besten Schutz bietet man seinen Balkonmöbeln jedoch, wenn man sie nach der Pflege in den Keller stellt und so dafür sorgt, dass sie über Jahrzehnte halten und immer wieder genutzt werden können.