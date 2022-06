Umbau und Sanierung eines landwirtschaftlichen Fachhallenhaus

Das Gebäude kann bereits auf eine lange Vergangenheit zurückblicken. Erbaut wurde das einst mit Reet bedeckte landwirtschaftliche Fachhallenhaus im Jahr 1875. Durch einen Brand wurde das Haus in den 1970er-Jahren bis auf die massiven Außenmauern zerstört. Es wurde nach dem Brand für Wohnzwecke wiederaufgebaut. Allerdings nahm die Erneuerung der Konstruktionen keine Rücksicht auf die Typologie und war im Hinblick auf Optik und Schallschutz minderwertig. Fast vierzig Jahre, später also im Jahr 2010, kam es zu einem Besitzerwechsel des Hauses. Zunächst stand eine Kernsanierung an, um das Haus dem aktuellen energetischen Standard anzupassen. Um gleichzeitig mehr Platz zu schaffen, wurde im Zuge der Sanierung das Dach des Fachhallenhauses ausgebaut. Denn neben Raum für ihre eigene vierköpfige Familie plante die Architektin Alexandra Bub in den Entwurf auch ein Architekturbüro ein.

Technische Details:

Neben der Wiederherstellung des Hauses war es den Bauherren besonders wichtig, das ursprüngliche repräsentative Erscheinungsbild der zu schützenden Hofanlage wiederherzustellen. Dies bedeutete ebenso, die typischen Konstruktionen der damaligen Zeit zu berücksichtigen, neu zu interpretieren und in die Planung einfließen zu lassen. Hauptaugenmerk wurde auf das Sichtmauerwerk gelegt, das einen entscheidenden Einfluss auf die Wirkung des Gebäudes hat. Damit das Sichtmauerwerk der Außenfassade erhalten werden konnte, kam eine kapillaraktive Innendämmung zum Einsatz.

Dies ist eine Dämmmethode, die besonders gerne bei Altbauten Verwendung findet, um historische Fassade nicht zu zerstören. Denn nicht wie sonst üblich, wird das Dämmmaterial auf die Innenseite und nicht auf die Außenfassade geklebt. Gedämmt wurde die Innenseite des Hauses mit Calziumsilikatplatten. Sie zeichnen sich durch ihre äußerst geringe Wärmeleitfähigkeit aus. Die eindringende Feuchtigkeit wird durch Verdunstung über das Kapillarsystem in der Platte in unregelmäßigen Phasen wieder an den Raum abgegeben. So entsteht ein natürliches und gesundes Raumklima.