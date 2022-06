Dachbodenausbau und Sanierung einer Villa in Berlin

Der Innenraum wurde im Zuge des Ausbaus stützenfrei und modern konzipiert. In der neu entstandenen Wohnfläche finden nun neben dem zentralen Wohn- und Arbeitsraum sowohl ein kleines Bad und eine Teeküche, als auch ein Fitnessbereich Platz. Auf allen vier Dachseiten befinden sich großzügige Öffnungen, die viel Licht hereinlassen und so für eine helle, freundliche Atmosphäre sorgen. Die Hauptdachflächen sind mit weiten Gauben versehen, in die Walmflächen sind bündige Dachflächenfenster eingebracht. Dadurch kann das Tageslicht aus allen Himmelsrichtungen in den Dachraum einfallen. Zusätzlich wurde auf deckenhohe, geschlossene Wände verzichtet. Die räumliche Trennung der einzelnen Bereiche erfolgt stattdessen mittels freistehender Wandvorlagen und bis zu 2,50 m hohen Oberlichtern. So wird den Bauherren ein loftartiges Wohnerlebnis beschert.