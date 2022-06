Luxusanwesen mit Wow-Effekt

Das Badezimmer folgt einer sehr modernen, geradlinigen Formensprache, wurde aber, was Farben, Materialien und Ausstattung angeht, alles andere als reduziert gestaltet. Eine komplett in warmem Holz gehaltene Wand trifft auf rote Mosaiksteine in der großen, bodengleichen Dusche, der Waschtisch besteht aus grauem Naturstein, goldumrandete Spiegel sorgen auch hier für Glanz und Glamour. Der flauschige Teppich in sonnigem Orange auf dem Holzboden rundet das Gesamtbild als fröhlicher Farbklecks ab.