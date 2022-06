Off Club: Tim Mälzers neustes Restaurant

Nach dem Erfolgskonzept seiner Bullerei, einem Mix aus günstigeren Gerichten wie Eintopf oder Burger im vorderen Deli-Bereich und aufwändigeren Menüs von Rehfilet bis Crème Brulée im Restaurant, ist der Off Club Tim Mälzers neuster Streich! Der Kombination aus einfacheren Tagesgerichten an der Bar und ausgefallenen Menüs im hinteren Restaurant-Bereich ist Tim Mälzer zwar treu geblieben, ansonsten ist hier jedoch nichts, wie erwartet!

Während sich die Bullerei im beliebten Hamburger Schanzenviertel befindet, ist der Off Club, wie der Name schon vermuten lässt, etwas ab vom Schuss: Auf einem Backsteingelände des ehemaligen Kraftwerks in Bahrenfeld. Keine Ecke, in der man sich für gewöhnlich nachts aufhalten – geschweige denn ausgehen würde.

Und dann passiert es, einfach so: Mit der Schwelle des Souterrains, betritt man eine von Kontrasten geprägte Sphäre. Comicfiguren und Straßenlaternen krachen auf roten Plüsch und eine goldene Pfauentapete, dazwischen Lampions mit chinesischen Schriftzeichen. Ein völliger Kultur-Clash!

Der Off Club wirkt wie ein aus dem Gleichgewicht geratenes China Town. Damit hätte wohl gerade in Hamburg niemand so wirklich gerechnet – aber genau das ist auch gut so!

Für das energiegeladene Kuddelmuddel verantwortlich sind die BFGF Design Studios. Dann wollen wir uns das Ganze doch mal genauer ansehen: